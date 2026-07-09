Трамп каже, що виведення військ з Європи залежить від питання Гренландії

Президент США Дональд Трамп заговорив про можливість подальшого скорочення чисельності американських військ у Європі, пов’язавши будь-яке рішення з можливою угодою щодо майбутнього Гренландії.

Заяву американського лідера наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про те, чи збирається він вивести з Європи ще більше американських військ, Трамп зазначив: "Я ще не ухвалив остаточного рішення. Багато чого залежатиме від Гренландії".

За його словами, багато чого залежатиме від того, чи вдасться йому досягти того, що він назвав "дуже вигідною угодою щодо Гренландії".

"Можливо, мені це вдасться", – додав він.

Раніше прем’єрка Данії заявила, що данці готові захищати свою землю, у відповідь на нові вимоги Трампа.

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