Трамп заявляет, что вывод войск из Европы зависит от вопроса Гренландии

Президент США Дональд Трамп заговорил о возможности дальнейшего сокращения численности американских войск в Европе, связав любое решение с возможным соглашением о будущем Гренландии.

Заявление американского лидера приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о том, собирается ли он вывести из Европы ещё больше американских войск, Трамп отметил: "Я ещё не принял окончательного решения. Многое будет зависеть от Гренландии".

По его словам, многое будет зависеть от того, удастся ли ему достичь того, что он назвал "очень выгодным соглашением по Гренландии".

"Возможно, мне это удастся", – добавил он.

Ранее премьер-министр Дании заявила, что датчане готовы защищать свою землю, в ответ на новые требования Трампа.

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