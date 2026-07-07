Данія відкинула заяви Трампа щодо контролю над Гренландією

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен прокоментувала чергові заяви американського президента Дональда Трампа щодо бажання контролювати Гренландію.

Її слова цитує DR, пише "Європейська правда".

Цього дня під час зустрічі із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом Трамп заявив, що хотів би, аби США контролювали Гренландію.

Фредеріксен відкинула такі заяви та повторила: "Гренландія не продається".

"Ми чітко заявили про це одразу. Населення Гренландії не хоче бути частиною США. Вони чітко дали це зрозуміти", – акцентувала прем’єрка Данії.

Уряди Данії та Гренландії категорично відкидають анексію з боку США. Наразі тривають переговори з адміністрацією Трампа з метою пошуку компромісу.

Тим часом голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен заявив, що арктичний острів має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз.

Також ЗМІ писали, що американський високопосадовець напередодні саміту НАТО заявив, що взяття Гренландії під контроль США наразі є єдиним способом усунути довгострокові ризики для безпеки.