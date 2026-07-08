Прем’єрка Данії про нові вимоги Трампа: ми готові захищати свою землю

Очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен перед початком зустрічі лідерів НАТО прокоментувала заяви лідера США, який знову поставив під сумнів територіальну цілісність її країни.

Про це повідомляє з Анкари кореспондент "Європейської правди".

Фредеріксен, що прямувала на зустріч, зупинилася для короткої розмови з журналістами, і більшість запитань стосувалися заяв Трампа.

Прем’єрка підтвердила, що чула висловлювання президента США, який знову заявив територіальні претензії на Гренландію. "Я чула президента США учора. Позиція США, на жаль, дуже чітка з цього питання, але і наша позиція так само чітка, як і завжди була, – заявила вона. – Гренландія не продається, і ми сподіваємося, що усі, включаючи союзників, це зрозуміють".

Очільниця данського уряду висловила сподівання, що США візьмуть до уваги волю гренландського народу лишатися у складі Данії, але також наголосила, що Данія готова до оборони за потреби.

"Ми готові захищати кожен метр НАТО, включаючи свою територію. Між тим одна з причин, чому ми створювали НАТО багато років тому – це була ідея, що якщо щось відбувається з одним із нас – то усі інші мають його підтримати", – заявила Метте Фредріксен.

Вона також нагадала, що стаття 5 Вашингтонського договору НАТО працювала і на користь США, коли Америка опинилася під терористичною атакою.

Як повідомлялося, Дональд Трамп після прибуття до Анкари заявив, що Гренландія має бути під контролем США, а не Данії. Того ж вечора Фредеріксен вже відкинула заяви Трампа щодо контролю над Гренландією.

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