Мерц попередив, що прихід до влади екстремістів призведе до краху Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив занепокоєння зростанням популярності крайніх політичних сил, заявивши, що вони можуть підштовхнути країну до прірви.

Про це він сказав у своєму виступі перед Бундестагом у четвер, цитує Die Welt, передає "Європейська правда".

Мерц звітував перед Бундестагом про масштабний пакет реформ від урядової коаліції, відповідаючи на закиди крайніх партій щодо недієздатності чинного уряду.

"Політичний центр виконує свої обов’язки, він працює та виконує свій конституційний мандат", – сказав Мерц законодавцям у нижній палаті парламенту в четвер.

Канцлер розкритикував крайні партії, зокрема ультраправу "Альтернативу для Німеччини" та "Лівих", звинувативши їх у популізмі та розколі суспільства.

"Радикальні сили, які насамперед описують проблеми та пропонують прості рішення, існують у багатьох демократіях, у тому числі й у нас. Вони розколюють нашу країну і, якби взяли на себе політичну відповідальність, привели б її до краху", – заявив глава уряду.

Мерц заявив, що рішення від "радикальних партій, лівих чи правих", не відповідають викликам, з якими зіштовхується Німеччина.

"Вони не будують – вони руйнують", – сказав німецький канцлер.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль попередив про небезпеку посилення позицій ультраправої "Альтернативи для Німеччини", зокрема через її позицію щодо Росії.

За даними одного з останніх червневих опитувань, "АдН" далі лідирує у рейтингах та збільшила відрив від ХДС/ХСС до рекордного, він складає 9 відсоткових пунктів.