У Німеччині ультраправа "АдН" рекордно випереджає партію Мерца – опитування

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" збільшила відрив від "ХДС-ХСС" до рекордного, він складає 9 відсоткових пунктів.

Як повідомляє Handelsblatt, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування YouGov Institute.

За результатами дослідження громадської думки, "ХДС-ХСС" з часу попереднього опитування втратила два відсоткових пункти підтримки і зараз має 20%.

У той же час "АдН" наростила підтримку на один пункт і зараз має показник 29%, збільшивши відрив від "ХДС-ХСС" до рекордного.

На третьому місці "Зелені" з 14%, на четвертому – друга партія керівної коаліції СДПН з 12% та "Ліві". "Вільних демократів" підтримують 5%, лівих популістів BSW – 4%, що нижче прохідного бар’єра.

Інші нещодавні опитування демонструють менш радикальний, але все одно значний відрив "АдН" від "ХДС-ХСС".

Так, наприклад, в останньому опитуванні Insa "АдН" має 29%, "ХДС-ХСС" – 22%; у попередньому опитуванні на початку червня відрив становив 8 відсоткових пунктів. У дослідженні громадської думки RTL/ntv показники підтримки політсил складають 27% і 21% відповідно.

Одне з травневих опитувань показало, що популярність канцлера Фрідріха Мерца впала до історичного мінімуму.