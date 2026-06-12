Глава МЗС Німеччини застерігає від участі "АдН" в уряді через проросійські позиції партії

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль попередив про небезпеку посилення позицій ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН"), зокрема через її позицію щодо Росії.

Про це йдеться у промові міністра, з текстом якої ознайомилося видання Die Welt, пише "Європейська правда".

У промові, яку Вадефуль виголосить у п’ятницю перед Товариством Штреземана в Майнці, ультраправа партія звинувачується у порушенні національних інтересів Німеччини.

"Вона потурає російському диктатору і таким чином топче інтереси країни, яку вона нібито представляє. Той, хто підтримує Путіна, не за Німеччину!", – йдеться у тексті промови.

Міністр звинувачує "АдН" в агітації проти інтересів Німеччини та основ німецької демократії. Ця партія, як стверджує він, отруює "кожну політичну боротьбу за ефективні дії гаслами нібито простих рішень".

У своїй промові Вадефуль також вказує на фундаментальні протиріччя між цінностями керівної партії ХДС та ідеологією "АдН". Його партія, як заявляє міністр, виникла "з досвіду найпохмурішої години" в історії Німеччини та зі спільного принципу "Ніколи більше". З нього, за словами Вадефуля, випливає "відданість Європі, західній інтеграції, трансатлантичним відносинам та відмові від націоналістичних мрій про домінування".

"Для мене зрозуміло: "Альтернатива для Німеччини" не поділяє цієї відданості", – підсумував глава МЗС.

Напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив незадоволення членами ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") через їхні поїздки до Росії для участі в Санкт-Петербурзькому економічному форумі цього місяця.

Під час візиту до РФ заступник голови фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини" у Бундестазі Маркус Фронмаєр зустрівся з головою правління російського "Газпрому" Алексєєм Міллером та обговорив з ним можливості відновлення поставок газу з Росії.

Раніше дипломати ЄС застерегли, що через особливості німецької системи секретні документи Євросоюзу можуть потрапити до рук Кремля внаслідок витоків через ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини".