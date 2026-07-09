Мерц предупредил, что приход к власти экстремистов приведет к краху Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность ростом популярности крайних политических сил, заявив, что они могут подтолкнуть страну к пропасти.

Об этом он сказал в своем выступлении перед Бундестагом в четверг, цитирует Die Welt, передает "Европейская правда".

Мерц отчитался перед Бундестагом о масштабном пакете реформ от правительственной коалиции, отвечая на упреки крайних партий в несостоятельности действующего правительства.

"Политический центр выполняет свои обязанности, он работает и выполняет свой конституционный мандат", – сказал Мерц законодателям в нижней палате парламента в четверг.

Канцлер раскритиковал крайние партии, в частности ультраправую "Альтернативу для Германии" и "Левых", обвинив их в популизме и расколе общества.

"Радикальные силы, которые в первую очередь описывают проблемы и предлагают простые решения, существуют во многих демократиях, в том числе и у нас. Они раскалывают нашу страну и, если бы взяли на себя политическую ответственность, привели бы её к краху", – заявил глава правительства.

Мерц заявил, что решения "радикальных партий, левых или правых", не соответствуют вызовам, с которыми сталкивается Германия.

"Они не строят – они разрушают", – сказал немецкий канцлер.

Напомним, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предупредил об опасности усиления позиций ультраправой "Альтернативы для Германии", в частности из-за её позиции в отношении России.

По данным одного из последних июньских опросов, "АдГ" продолжает лидировать в рейтингах и увеличила отрыв от ХДС/ХСС до рекордного, он составляет 9 процентных пунктов.