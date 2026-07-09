Офіс генпрокурора: причетність України до підриву "Північних потоків" не встановлена

Офіс генерального прокурора у межах розслідування не встановив причетності України до підриву газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Про це йдеться в заяві Офісу генпрокурора, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві зазначили, що у межах цього провадження українськими правоохоронними органами проводяться необхідні слідчі та інші процесуальні дії, зокрема допити свідків та отримання інформації, що має значення для встановлення обставин події.

За результатами вже проведеної роботи та отриманої інформації наразі не встановлено жодних фактів, які б свідчили про причетність до вчинення цих протиправних дій держави Україна, її уповноважених органів чи посадових осіб, а також про надання ними від імені України будь-яких наказів про підрив зазначених газопроводів, наголошується у заяві.

Водночас дослідження цих обставин ще не завершене та триває збір необхідних доказів та їх дослідження.

Офіс генерального прокурора взяв до уваги повідомлення Федеральної прокуратури Німеччини про скерування обвинувального акта у справі щодо підриву газопроводів.

"Наголошуємо: висунення обвинувачення є процесуальним рішенням сторони обвинувачення і не є встановленням вини особи чи остаточною оцінкою обставин кримінального провадження", – йдеться у заяві.

Українська сторона продовжує взаємодію з відповідними німецькими органами. Зокрема у межах виконання запиту з боку останніх здійснюються необхідні слідчі та процесуальні дії.

Нагадаємо, Федеральна прокуратура Німеччини опублікувала офіційне повідомлення про висунення звинувачень українцю Сергію Кузнєцову у справі про підрив газопроводів "Північний потік"; у ньому зазначають, що він та інші учасники групи діяли як українські військовослужбовці.

Як відомо, українець перебуває під вартою в Гамбурзі після того, як минулого літа його затримали під час відпустки в Італії та згодом екстрадували до Німеччини.

За даними The Wall Street Journal, німецькі слідчі вважають, що група українців діяла під керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Президент України Володимир Зеленський запевняв, що українці не причетні до вибухів на газопроводах.