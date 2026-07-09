Офис генпрокурора: причастность Украины к подрыву "Северных потоков" не установлена

Офис генерального прокурора в рамках расследования не установил причастности Украины к подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Об этом говорится в заявлении Офиса генерального прокурора, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что в рамках данного производства украинскими правоохранительными органами проводятся необходимые следственные и другие процессуальные действия, в частности допросы свидетелей и сбор информации, имеющей значение для установления обстоятельств происшествия.

По результатам уже проделанной работы и полученной информации на данный момент не установлено никаких фактов, которые бы свидетельствовали о причастности к совершению этих противоправных действий государства Украина, ее уполномоченных органов или должностных лиц, а также о выдаче ими от имени Украины каких-либо приказов о подрыве указанных газопроводов, отмечается в заявлении.

В то же время расследование этих обстоятельств еще не завершено, и продолжается сбор необходимых доказательств и их изучение.

Офис генерального прокурора принял к сведению сообщение Федеральной прокуратуры Германии о направлении обвинительного акта по делу о подрыве газопроводов.

"Подчеркиваем: предъявление обвинения является процессуальным решением стороны обвинения и не означает установления вины лица или окончательной оценки обстоятельств уголовного производства", – говорится в заявлении.

Украинская сторона продолжает взаимодействие с соответствующими немецкими органами. В частности, в рамках выполнения запроса со стороны последних осуществляются необходимые следственные и процессуальные действия.

Напомним, Федеральная прокуратура Германии опубликовала официальное сообщение о предъявлении обвинений украинцу Сергею Кузнецову по делу о подрыве газопроводов "Северный поток"; в нем отмечается, что он и другие участники группы действовали как украинские военнослужащие.

Как известно, украинец находится под стражей в Гамбурге после того, как прошлым летом его задержали во время отпуска в Италии и впоследствии экстрадировали в Германию.

По данным The Wall Street Journal, немецкие следователи считают, что группа украинцев действовала под руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что украинцы не причастны к взрывам на газопроводах.