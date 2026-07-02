Німеччина: українець, звинувачений у підриві "Північних потоків", діяв від імені влади України

Федеральна прокуратура Німеччини опублікувала офіційне повідомлення про висунення звинувачень українцю Сергію Кузнєцову у справі про підрив газопроводів "Північний потік"; у ньому зазначають, що він та інші учасники групи діяли як українські військовослужбовці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні Федеральної прокуратури уточнюють, що звинувачення проти Сергія Кузнєцова – згаданого як Сергій К. – були висунені ще 30 червня і стосуються "співучасті у воєнному злочині, а саме вчиненні атаки проти цивільної інфраструктури".

У звинуваченні деталізують, що Сергій на момент подій був українським військовослужбовцем і діяв не з приватної ініціативи.

"Після початку загарбницької війни Росії наприкінці лютого 2022 року він та інші військовослужбовці, діючи від імені українських державних органів, розробив план знищення трубопроводів Nord Stream 1 та Nord Stream 2… з метою на постійній основі припинити постачання газу через ці трубопроводи і не дозволити Росії використовувати дохід від продажу газу для фінансування війни", – йдеться у повідомленні.

Сергія називають лідером диверсійної групи, яка вирушила виконувати завдання.

Перед цим повідомлення про офіційні звинувачення Кузнєцову з’явились у німецьких ЗМІ.

Нагадаємо, українець перебуває під вартою в Гамбурзі після того, як минулого літа його затримали під час відпустки в Італії та згодом екстрадували до Німеччини.

За даними The Wall Street Journal, німецькі слідчі вважають, що група українців діяла під керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Президент України Володимир Зеленський запевняв, що українці не причетні до вибухів на газопроводах.