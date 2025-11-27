Підрив "Північних потоків": Італія екстрадувала до Німеччини українця Кузнєцова

Після більш ніж трьох місяців попереднього ув'язнення Італія видала Німеччині підозрюваного в організації підривів газопроводів "Північні потоки" у 2022 році, 49-річного українця Сергія Кузнєцова.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, про це повідомила Федеральна прокуратура Німеччини.

Кузнєцова доставили до Німеччини вертольотом у супроводі німецьких посадовців. Найближчим часом суддя має обрати йому запобіжний захід – імовірно, арешт, додає прокуратура.

Після цього на українця чекає судовий процес у Німеччині, йдеться в повідомленні.

Сергій Кузнєцов провів більшу частину свого попереднього ув'язнення в тюрмі на півночі Італії, де його затримали. Він неодноразово намагався запобігти своїй екстрадиції, зокрема оголошуючи голодування.

Верховний суд Італії 19 листопада відхилив апеляцію Кузнєцова проти рішення суду нижчої інстанції, підтвердивши його видачу Німеччині.

Німецькі прокурори звинувачують Кузнєцова в приналежності до групи осіб, які встановили пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі.

Йому висунули звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих об’єктів. Сам Кузнєцов заперечує будь-яку участь в диверсіях на російських газопроводах.

За даними The Wall Street Journal, німецькі слідчі вважають, що група українців, які нібито підірвали "Північні потоки", діяла під керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.