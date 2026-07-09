Єврокомісія запропонувала нові санкції для боротьби проти організованої злочинності

Європейська комісія запропонувала новий режим санкцій ЄС для боротьби з контрабандою мігрантів, торгівлею людьми та іншими формами організованої злочинності, включаючи торгівлю вогнепальною зброєю та наркотиками, а також відмивання грошей.

Про це повідомили в пресслужбі Комісії, передає "Європейська правда".

Запропоновані обмеження включають заморожування активів та заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів особам або організаціям, що входять до переліку. Також забороняються поїздки до держав-членів ЄС або транзит через їхню територію.

Пропозиції Єврокомісії спрямовані на незаконну діяльність за межами ЄС, яка через свій поширений, систематичний або організований характер становить серйозну загрозу цінностям безпеці блоку; поведінку, пов’язана з контрабандою мігрантів, торгівлею людьми, незаконним перевезенням та іншою діяльністю, пов’язаною з незаконним ввезенням наркотиків, незаконним виробництвом та обігом вогнепальної зброї та відмиванням грошей.

"Сьогодні ми представляємо новий режим санкцій проти контрабандистів та торговців мігрантами. У нас усіх спільна мета. Витіснити їх з бізнесу. І врятувати життя тисяч людей, які мріють про краще життя. Ми в Європі повинні вирішувати, хто до нас приїжджає і за яких обставин", – наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Минулого місяця Європейська комісія оприлюднила пропозиції щодо посилення ефективності двох ключових агентств у боротьбі зі злочинністю – Європолу та Євроюсту.

У квітні стало відомо, що Європол розшукав близько 45 дітей, яких росіяни насильно вивезли з України, в рамках ініціативи, до якої також долучилися Міжнародний кримінальний суд та експерти з різних країн ЄС і США.