Еврокомиссия предложила новые санкции для борьбы с организованной преступностью

Европейская комиссия предложила новый режим санкций ЕС для борьбы с незаконным ввозом мигрантов, торговлей людьми и другими формами организованной преступности, включая торговлю огнестрельным оружием и наркотиками, а также отмывание денег.

Об этом сообщили в пресс-службе Комиссии, передает "Европейская правда".

Предлагаемые ограничения включают замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам или организациям, включенным в список. Также запрещаются поездки в государства-члены ЕС или транзит через их территорию.

Предложения Еврокомиссии направлены на незаконную деятельность за пределами ЕС, которая в силу своего широкомасштабного, систематического или организованного характера представляет серьезную угрозу ценностям и безопасности блока; поведение, связанное с контрабандой мигрантов, торговлей людьми, незаконной перевозкой и другой деятельностью, связанной с незаконным ввозом наркотиков, незаконным производством и оборотом огнестрельного оружия, а также отмыванием денег.

"Сегодня мы представляем новый режим санкций против контрабандистов и торговцев мигрантами. У нас у всех общая цель. Вытеснить их из бизнеса. И спасти жизни тысяч людей, мечтающих о лучшей жизни. Мы в Европе должны решать, кто к нам приезжает и при каких обстоятельствах", – подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В прошлом месяце Европейская комиссия обнародовала предложения по повышению эффективности двух ключевых агентств в борьбе с преступностью – Европола и Евроюста.

В апреле стало известно, что Европол разыскал около 45 детей, которых россияне насильно вывезли из Украины, в рамках инициативы, к которой также присоединились Международный уголовный суд и эксперты из разных стран ЕС и США.