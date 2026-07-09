Понад 40% поляків вважають надану Польщею військову допомогу Україні надмірною

44,8%, поляків вважають, що військова допомога, надана Україні Польщею під час повномасштабного російського вторгнення, була занадто великою.

Про це свідчать результати опитування SW Research, проведені на замовлення Onet, передає "Європейська правда".

Учасників опитування запитали, як вони оцінюють масштаби військової допомоги, наданої Польщею Україні.

Найбільша кількість респондентів – 44,8 % – відповіла, що допомога була занадто великою.

38,2 % заявили, що масштаби підтримки був адекватними.

Ще 6,8 % опитаних вважають, що Польща надала Україні занадто малу військову підтримку. Відповідь "важко сказати" обрали 10,2 % респондентів.

Опитування SW Research проводили 8 липня методом інтернет-інтерв’ю (CAWI). У рамках дослідження було опитано 809 респондентів за загальною вибіркою дорослих по всій країні.

Нагадаємо, віцеспікер Сейму Польщі та лідер "Конфедерації" Кшиштоф Босак заявив у суботу, що "у березні таємно від Сейму уряд передав Україні дорогі та складні у придбанні ракети-перехоплювачі для системи Patriot".

На цьому тлі міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкрив дані про військову допомогу, яку надала Варшава Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Більше на цю тему – у статті "Європейської правди" Змагання за меншу підтримку: чому польська влада і опозиція відхрещуються від допомоги ЗСУ.