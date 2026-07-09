Более 40 % поляков считают военную помощь, оказанную Польшей Украине, чрезмерной

44,8% поляков считают, что военная помощь, оказанная Польшей Украине во время полномасштабного российского вторжения, была слишком большой.

Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research, проведенного по заказу Onet, передает "Европейская правда".

Участникам опроса был задан вопрос, как они оценивают масштабы военной помощи, оказанной Польшей Украине.

Наибольшее количество респондентов – 44,8 % – ответило, что помощь была слишком большой.

38,2 % заявили, что масштабы поддержки были адекватными.

Еще 6,8 % опрошенных считают, что Польша оказала Украине слишком малую военную поддержку. Ответ "трудно сказать" выбрали 10,2 % респондентов.

Опрос SW Research проводился 8 июля методом интернет-интервью (CAWI). В рамках исследования было опрошено 809 респондентов из общей выборки взрослых по всей стране.

Напомним, вице-спикер Сейма Польши и лидер "Конфедерации" Кшиштоф Босак заявил в субботу, что "в марте тайно от Сейма правительство передало Украине дорогие и сложные в приобретении ракеты-перехватчики для системы Patriot".

На этом фоне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскрыл данные о военной помощи, оказанной Варшавой Украине после начала полномасштабного вторжения России.

Подробнее на эту тему – в статье "Европейской правды" Соревнование за меньшую поддержку: почему польские власти и оппозиция открещиваются от помощи ВСУ.