Axios: США попросили Україну не бити по Росії, поки там директор ЦРУ

Американська сторона звернулась до України з проханням не завдавати ударів по Росії, поки в Москві з візитом перебуває директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Про це стало відомо порталу Axios від джерел, повідомляє "Європейська правда".

ЗМІ раніше повідомили про приїзд Реткліффа до російської столиці. Це його перша поїздка до Москви з моменту його вступу на посаду та візит представника адміністрації Дональда Трампа до Росії на найвищому рівні з січня.

Як повідомило джерело, обізнане з ситуацією, перед поїздкою Реткліффа США поінформували Україну про те, що до Москви прямує високопоставлена делегація, і попросили призупинити удари до її від’їзду.

Першим про поїздку Реткліффа повідомив телеканал CBS. Новина про його поїздку з’явилася після того, як у московському аеропорту було помічено транспортний літак ВПС США Boeing C-17A Globemaster III, а також кортеж американських дипломатів.

Востаннє глава ЦРУ особисто відвідував Росію у листопаді 2021 року. Тоді Вільям Бернс прибув до Москви, щоб на найвищому рівні попередити Кремль: США знають про підготовку масштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо 1 серпня анонсував у найближчі тижні зусилля, спрямовані на з’ясування можливості відновлення мирних переговорів між Україною і Росією.

Медіа повідомляли, що спецпредставники президента США Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер – начебто могли відвідати Київ під час святкувань Дня Незалежності України. Втім, цього не відбулося.