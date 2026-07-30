ЗМІ дізнались, коли до Києва прибудуть спецпосланці Трампа

Спецпредставники президента США Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер – ймовірно, відвідають Київ під час святкувань Дня незалежності України.

Про це кореспондент "Радіо Свобода" Алекс Рауфогл повідомив в X, пише "Європейська правда".

За даними двох джерел, обізнані з цими планами, Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають прибути до Києва у другій половині серпня. У столиці вони візьмуть участь в заходах, присвячених 35-й річниці незалежності України.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував можливий візит посланців Дональда Трампа Джареда Кушнера і Стіва Віткоффа до Києва упродовж двох тижнів. Зеленський заявив, що хоче детально обговорити з ними ідеї щодо відновлення мирних переговорів з метою припинення війни, а також хоче, щоб вони на власні очі побачили ситуацію в Україні.

Перед цим джерела видання FT повідомили, що Віткофф та Кушнер вперше погодились відвідати Київ у рамках зусиль, спрямованих на припинення війни.

Медіа повідомляли, що це питання на зустрічі у Вашингтоні 28 липня у Білому домі обговорювали Трамп і Зеленський.