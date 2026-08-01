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Рубіо: у найближчі тижні з’ясуємо, чи можна відновити переговори між Україною і РФ

Новини — Субота, 1 серпня 2026, 09:31 — Христина Бондарєва

Держсекретар США Марко Рубіо анонсував у найближчі тижні зусилля, спрямовані на з’ясування можливості відновлення мирних переговорів між Україною і Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав Fox News.

За словами держсекретаря США, найближчим часом очікується активізація на дипломатичному треку з метою завершення російсько-української війни.

"Протягом найближчих кількох тижнів ви станете свідками певних зусиль, спрямованих на те, щоб з’ясувати, чи вдасться нам відновити переговори між Росією та Україною й покласти край цій війні", – сказав Рубіо.

Утім, як дав зрозуміти американський дипломат, успіх цього процесу не є гарантованим.

"Ми також розуміємо, що обидві сторони мають досить чіткі "червоні лінії", і доки нам не вдасться трохи зблизити ці "червоні лінії", ми не досягнемо бажаного результату", – заявив держсекретар США.

За даними медіа, спецпредставники президента США Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер – ймовірно, відвідають Київ під час святкувань Дня незалежності України.

На тлі візиту до США 28 липня президент Володимир Зеленський анонсував можливий візит посланців Дональда Трампа до Києва упродовж двох тижнів. 

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США Мирні переговори Війна з РФ
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