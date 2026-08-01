Рубіо: у найближчі тижні з’ясуємо, чи можна відновити переговори між Україною і РФ
Держсекретар США Марко Рубіо анонсував у найближчі тижні зусилля, спрямовані на з’ясування можливості відновлення мирних переговорів між Україною і Росією.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав Fox News.
За словами держсекретаря США, найближчим часом очікується активізація на дипломатичному треку з метою завершення російсько-української війни.
"Протягом найближчих кількох тижнів ви станете свідками певних зусиль, спрямованих на те, щоб з’ясувати, чи вдасться нам відновити переговори між Росією та Україною й покласти край цій війні", – сказав Рубіо.
Утім, як дав зрозуміти американський дипломат, успіх цього процесу не є гарантованим.
"Ми також розуміємо, що обидві сторони мають досить чіткі "червоні лінії", і доки нам не вдасться трохи зблизити ці "червоні лінії", ми не досягнемо бажаного результату", – заявив держсекретар США.
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