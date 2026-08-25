Axios: США попросили Украину не наносить удары по России, пока там находится директор ЦРУ

Американская сторона обратилась к Украине с просьбой не наносить удары по России, пока в Москве с визитом находится директор ЦРУ Джон Ретклифф.

Об этом порталу Axios стало известно из источников, сообщает "Европейская правда".

СМИ ранее сообщали о приезде Ретклиффа в российскую столицу. Это его первая поездка в Москву с момента вступления в должность и визит представителя администрации Дональда Трампа в Россию на самом высоком уровне с января.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, перед поездкой Ретклиффа США проинформировали Украину о том, что в Москву направляется высокопоставленная делегация, и попросили приостановить удары до ее отъезда.

Первым о поездке Ретклиффа сообщил телеканал CBS. Новость о его поездке появилась после того, как в московском аэропорту был замечен транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III, а также кортеж американских дипломатов.

Последний раз глава ЦРУ лично посещал Россию в ноябре 2021 года. Тогда Уильям Бернс прибыл в Москву, чтобы на самом высоком уровне предупредить Кремль: США знают о подготовке масштабного вторжения в Украину.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио 1 августа анонсировал в ближайшие недели усилия, направленные на выяснение возможности возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией.

СМИ сообщали, что спецпредставители президента США Дональда Трампа – Стив Виткофф и Джаред Кушнер – якобы могли посетить Киев во время празднования Дня Независимости Украины. Впрочем, этого не произошло.