ЗМІ: директор ЦРУ Реткліфф прибув до Росії

Директор ЦРУ Джон Реткліфф начебто перебуває в Москві з метою проведення зустрічей.

Про це повідомили у вівторок, 25 серпня, CBS News обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

Як зазначається, новина про його поїздку з’явилася після того, як у московському аеропорту було помічено транспортний літак ВПС США Boeing C-17A Globemaster III, а також кортеж американських дипломатів.

Пізніше обізнані співрозмовники повідомили, що Реткліфф прибув у Москву, водночас наразі офіційної інформації щодо цього не надходило.

Востаннє глава ЦРУ особисто відвідував Росію у листопаді 2021 року. Тоді Вільям Бернс прибув до Москви, щоб на найвищому рівні попередити Кремль: США знають про підготовку масштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо 1 серпня анонсував у найближчі тижні зусилля, спрямовані на з’ясування можливості відновлення мирних переговорів між Україною і Росією.

Медіа повідомляли, що спецпредставники президента США Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер – начебто могли відвідати Київ під час святкувань Дня Незалежності України. Втім, цього не відбулося.