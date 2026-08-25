Президент Фінляндії: вікно можливостей для вступу України до ЄС відкрите саме зараз
Фінський президент Александр Стубб вважає, що вікно можливостей для вступу України до Європейського Союзу відкрите саме зараз.
Про це він сказав у інтерв’ю "Європейській правді".
У Стубба запитали, чи бачить він Україну членом Європейського Союзу.
"Так, бачу. Безумовно. Дивіться, я фанат ЄС. Я – "євроботан". Я займаюся питаннями ЄС з початку 1990-х. у 1995-му я був у захваті від вступу Фінляндії. Я тоді ще був студентом. Потім я брав участь у переговорах від нашого МЗС на міжурядових конференціях щодо Амстердамського договору, Ніццького договору, Лісабонського договору тощо. Тобто Євросоюз – це мій хліб", – відповів він.
У цьому контексті президент Фінляндії порадив "бути терплячими", оскільки ЄС "завжди працює повільно".
"Це завжди буде розчаровувати. Зараз можна сперечатися, який кластер відкритий, а який – ні. Але в решті решт Україна стане членом Європейського Союзу. І це, на мою думку, буде найкращим результатом цієї війни", – акцентував Стубб.
Водночас він визнав: вікно можливостей відкрилося саме зараз.
"У мене теж є відчуття, що коли світовий порядок стабілізується в якійсь новій формі, ми почнемо думати про якісь зовсім інші речей. Ось чому я так вважаю. А ще я додам, що ваші переговори про вступ не розпочалися б, якби не війна. І не думаю, що хтось серйозно говорив би про членство України в НАТО, якби не війна. Тож вікно можливостей – саме зараз", – вважає Стубб.
Також він попередив, що Україні в переговорах про членство в ЄС "буде непросто".
"Складні моменти були у всіх. У Фінляндії це стосувалося сільського господарства та східної частини Фінляндії. Для України це можуть бути інші питання. Тож наберіться терпіння. ЄС – це не утопія. Він не ідеальний. І коли ви вступите до ЄС, пам’ятайте: це не кінець історії. Життя складатимуть не тільки зелені поля, квіти, знаки миру та веселки. Європа – це суворий клуб", – додав президент Фінляндії.
Як відомо, на цей час Україна має два відкритих кластери у вступних переговорах з ЄС – перший "Основи" та 6-й "Зовнішні відносини". Часові перспективи відкриття наступних чотирьох кластерів залишаються невизначеними, зокрема, через позицію Угорщини.
Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов раніше казав, що розраховує на відкриття решти переговорних кластерів для України восени.
На його думку, завершити переговори з ЄС до кінця 2027 року – амбітна, але реальна задача.
Також писали, що президент Литви Гітанас Науседа заявив, що під час головування його країни в Раді ЄС у першій половині 2027 року Литва сприятиме якнайшвидшому відкриттю решти переговорних кластерів для вступу України до ЄС, але очікує від Києва активного впровадження реформ.
Також дивіться повне інтерв’ю з президентом Фінляндії за посиланням.