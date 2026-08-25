Президент Финляндии: окно возможностей для вступления Украины в ЕС открыто именно сейчас

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что окно возможностей для вступления Украины в Европейский Союз открыто именно сейчас.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

У Стубба спросили, видит ли он Украину членом Европейского Союза.

"Да, вижу. Безусловно. Послушайте, я фанат ЕС. Я – "евроботан". Я занимаюсь вопросами ЕС с начала 1990-х. В 1995 году я был в восторге от вступления Финляндии. Я тогда еще был студентом. Затем я участвовал в переговорах от нашего МИДа на межправительственных конференциях по Амстердамскому договору, Ниццкому договору, Лиссабонскому договору и т. д. То есть Евросоюз – это мой хлеб", – ответил он.

В этом контексте президент Финляндии посоветовал "проявить терпение", поскольку ЕС "всегда работает медленно".

"Это всегда будет разочаровывать. Сейчас можно спорить, какой кластер открыт, а какой – нет. Но в конечном итоге Украина станет членом Европейского Союза. И это, на мой взгляд, будет лучшим результатом этой войны", – подчеркнул Стубб.

В то же время он признал: окно возможностей открылось именно сейчас.

"У меня тоже есть ощущение, что когда мировой порядок стабилизируется в какой-то новой форме, мы начнём думать о совсем других вещах. Вот почему я так считаю. А ещё я добавлю, что ваши переговоры о вступлении не начались бы, если бы не война. И не думаю, что кто-то серьёзно говорил бы о членстве Украины в НАТО, если бы не война. Поэтому окно возможностей – именно сейчас", – считает Стубб.

Также он предупредил, что Украине в переговорах о членстве в ЕС "будет непросто".

"Сложные моменты были у всех. В Финляндии это касалось сельского хозяйства и восточной части страны. Для Украины это могут быть другие вопросы. Поэтому наберитесь терпения. ЕС – это не утопия. Он не идеален. И когда вы вступите в ЕС, помните: это не конец истории. Жизнь будет состоять не только из зеленых полей, цветов, знаков мира и радуг. Европа – это суровый клуб", – добавил президент Финляндии.

Как известно, на данный момент у Украины есть два открытых кластера в переговорах о вступлении в ЕС – первый "Основы" и шестой "Внешние отношения". Временные перспективы открытия следующих четырех кластеров остаются неопределенными, в частности, из-за позиции Венгрии.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов ранее заявлял, что рассчитывает на открытие остальных переговорных кластеров для Украины осенью.

По его мнению, завершить переговоры с ЕС до конца 2027 года – амбициозная, но реальная задача.

Также сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что во время председательства его страны в Совете ЕС в первой половине 2027 года Литва будет содействовать скорейшему открытию остальных переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС, но ожидает от Киева активного проведения реформ.

Также смотрите полное интервью с президентом Финляндии по ссылке.