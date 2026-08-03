Віцепрем’єр: завершити переговори з ЄС до кінця 2027 рору це амбітна, але реальна задача

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов наполягає, що Україна може швидко завершити вступні переговори і виконати бенчмарки для закриття кластерів.

Про це він заявив у виступі на загальній нараді послів у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Ченцов висловив оцінку про можливість завершення переговорного процесу до кінця 2027 року.

"Я виходжу з того, що пройти переговорний процес реалістично за півтора року. Тож кінець наступного року – це амбіційна, але реалістична мета", – заявив він.

Віцепрем’єр нагадав, що Україна вже визначила загальний обсяг необхідної законодавчої роботи станом на зараз – він прописаний у національній програмі адаптації. За його словами, йдеться про необхідність схвалити 1699 актів права, та ухвалити близько 300 законопроєктів.

Попри амбітні задачі, Ченцов вважає, що Україна не має сліпо втілювати усі рецепти, які пропонують партнери. "Ми не маємо стидатися пояснювати колегам у Брюсселі та інших столицях, чому деякі підходи не працюють у нас, чому у нас можливі кращі рецепти", – додав він.

Ченцов також наголосив, що амбітні плани не скасовують потребу шукати проміжні формати співпраці.

"Між сьогоднішнім днем і великим днем, коли Україна стане членом ЄС, є достатньо шляхів щоби поглиблювати відносини з ЄС", – заявив він, нагадавши, про пропозиції, які обговорюються лідерами Євросоюзу.

Також Ченцов пояснив, коли чекає на відкриття решти кластерів у переговорах про вступ до ЄС

Як повідомлялося, у головуючій в ЄС Ірландії пов'язують з реформами затримку з відкриттям останніх кластерів.

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