Ченцов пояснив, коли чекає на відкриття решти кластерів у переговорах про вступ до ЄС

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов розраховує на завершення процесу відкриття кластерів для України восени.

Про це він заявив у виступі на загальній нараді послів у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Ченцов нагадав, що технічних перепон для відкриття кластерів вже тривалий час немає, усі підготовка робота виконана. "Ми зараз можемо хоч в один день відкрити всі кластери", – додав він.

Віцепрем’єр не став заперечувати, що з угорського боку зберігається блок на відкриття кластерів, і цей блок досі не знятий Будапештом, однак висловив оптимізм. "Повертаючись до питання Угорщини – ми суттєво покращили взаємодію з цією країною", – додав він.

"Реалістично – відкрити два кластери в вересні, і ще два – подивимося, чи це в жовтні буде, але ми однозначно хочемо, щоби це було восени", – заявив Ченцов.

Віцепрем’єр наголосив, що такий графік не є прискореним вступом, а ґрунтується на виконанні Україною вступних критеріїв.

"Тому коли вам говорять, мовляв, "не можна там спішити з Україною", говорять що "ніколи не було", то відповідь у нас дуже проста: Україна виконала всю домашню роботу. Ми не кажемо про те, що Україна у війні і потребує особливої уваги. Ми зробили все необхідне", – заявив він.

У головуючій в ЄС Ірландії між тим пов'язують з реформами затримку з відкриттям останніх кластерів.

Раніше прем’єр Корецький заявив, що без злагодженої роботи уряду і Ради не буде руху до ЄС.

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