ЗМІ: посадовці ЄС стали ціллю кібератак "іноземних урядів"

В ЄС вперше визнали, що іноземні уряди намагалися зламати облікові записи високопосадовців Європейського Союзу в месенджерах.

Про це йдеться у внутрішній презентації підрозділу кіберзахисту блоку, з якою ознайомилося Politico, пише "Європейська правда".

У презентації, представленій у липні представникам національних урядів країн ЄС, "захоплення облікових записів високопосадовців" зазначено як одну з головних загроз, з якими стикається блок цього року.

Документ є першим офіційним визнанням того, що посадовці ЄС стали мішенями кібератак через месенджери, після того як на початку цього року кілька національних кіберагентств повідомили про триваючу кампанію, пов’язану з російськими групами. Ця презентація також є першим зафіксованим випадком, коли орган ЄС офіційно пов’язує такі атаки з іноземним урядом.

Зазначається, що посадовці стали жертвами так званого "спірфішингу, спонсорованого державою" – терміна, що позначає підтримувані державою цільові та індивідуально розроблені кампанії, спрямовані на те, щоб змусити конкретних осіб натиснути на підозрілі посилання або відкрити шкідливі вкладення.

Хакери використовували "прийоми соціальної інженерії", щоб обдурити своїх жертв, створюючи персоналізовані повідомлення, які з більшою ймовірністю спонукали б отримувачів "повестися на приманку".

Раніше цього року Європейська комісія наказала деяким своїм найвищим посадовцям закрити групу в Signal через побоювання щодо хакерських атак. Це сталося одночасно з серією попереджень від національних кіберслужб, які закликали уряди відмовитися від використання комерційних месенджерів, таких як WhatsApp і Signal, для офіційного листування.

У березні щонайменше п’ять національних кібер- та розвідувальних служб публічно попередили про триваючі хакерські кампанії в Signal та WhatsApp. Нідерландські розвідувальні служби конкретно поклали відповідальність за це на Росію, а Німеччина попередила, що хакери націлюються на "високопоставлених осіб у політиці, військовій сфері та дипломатії, а також на журналістів-розслідувачів".

Тоді відомства попередили, що хакери видавали себе за фейковий чат-бот служби підтримки Signal, щоб переконати користувачів поділитися своїми кодами. Це давало зловмисникам змогу захопити обліковий запис і читати вхідні повідомлення та групові чати.

Представники ЄС з питань кібербезпеки зазначили у презентації, що цього року інституції блоку зіткнулися з вісьмома "значними інцидентами". Вони наголосили, що однією з головних проблем є те, що різні органи Євросоюзу досі використовують різні технічні рішення з кібербезпеки та не мають єдиного механізму для обміну конфіденційними та секретними документами.

У березні Європейська комісія повідомила про кібератаку на свою платформу Europa.eu., яка, ймовірно, призвела до крадіжки внутрішніх даних вебсайту. Згодом повідомили, що група кіберзлочинців під назвою ShinyHunters викрала особисті дані під час кібератаки на хмарну інфраструктуру Європейської комісії.

У липні ЄС запровадив санкційні обмеження проти дев'ятьох росіян і чотирьох компаній, яких вважають причетними до кібератак проти Євросоюзу, окремих країн-членів і партнерів.