СМИ: чиновники ЕС стали целью кибератак "иностранных правительств"

В ЕС впервые признали, что иностранные правительства пытались взломать учетные записи высокопоставленных чиновников Европейского Союза в мессенджерах.

Об этом говорится во внутренней презентации подразделения киберзащиты блока, с которой ознакомилось Politico, пишет "Европейская правда".

В презентации, представленной в июле представителям национальных правительств стран ЕС, "захват учетных записей высокопоставленных чиновников" указан как одна из главных угроз, с которыми сталкивается блок в этом году.

Документ является первым официальным признанием того, что чиновники ЕС стали мишенями кибератак через мессенджеры, после того как в начале этого года несколько национальных киберагентств сообщили о продолжающейся кампании, связанной с российскими группами. Эта презентация также является первым зафиксированным случаем, когда орган ЕС официально связывает такие атаки с иностранным правительством.

Отмечается, что чиновники стали жертвами так называемого "спирфишинга, спонсированного государством" – термин, обозначающий поддерживаемые государством целевые и индивидуально разработанные кампании, направленные на то, чтобы заставить конкретных лиц нажать на подозрительные ссылки или открыть вредоносные вложения.

Хакеры использовали "приемы социальной инженерии", чтобы обмануть своих жертв, создавая персонализированные сообщения, которые с большей вероятностью побудили бы получателей "попасться на удочку".

Ранее в этом году Европейская комиссия приказала некоторым своим высшим должностным лицам закрыть группу в Signal из-за опасений по поводу хакерских атак. Это произошло одновременно с серией предупреждений от национальных киберслужб, которые призвали правительства отказаться от использования коммерческих мессенджеров, таких как WhatsApp и Signal, для официальной переписки.

В марте по меньшей мере пять национальных кибер- и разведывательных служб публично предупредили о продолжающихся хакерских кампаниях в Signal и WhatsApp. Нидерландские разведывательные службы конкретно возложили ответственность за это на Россию, а Германия предупредила, что хакеры нацеливаются на "высокопоставленных лиц в политике, военной сфере и дипломатии, а также на журналистов-расследователей".

Тогда ведомства предупредили, что хакеры выдавали себя за поддельный чат-бот службы поддержки Signal, чтобы убедить пользователей поделиться своими кодами. Это позволяло злоумышленникам захватить учетную запись и читать входящие сообщения и групповые чаты.

Представители ЕС по вопросам кибербезопасности отметили в презентации, что в этом году институты блока столкнулись с восемью "значительными инцидентами". Они подчеркнули, что одной из главных проблем является то, что различные органы Евросоюза до сих пор используют разные технические решения в области кибербезопасности и не имеют единого механизма для обмена конфиденциальными и секретными документами.

В марте Европейская комиссия сообщила о кибератаке на свою платформу Europa.eu, которая, вероятно, привела к краже внутренних данных веб-сайта. Позже сообщили, что группа киберпреступников под названием ShinyHunters похитила личные данные во время кибератаки на облачную инфраструктуру Европейской комиссии.

В июле ЕС ввел санкционные ограничения в отношении девяти россиян и четырёх компаний, которых считают причастными к кибератакам против Евросоюза, отдельных стран-членов и партнёров.