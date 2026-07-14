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ЄС запровадив санкції проти низки росіян і компаній за кібератаки

Новини — Вівторок, 14 липня 2026, 08:27 — Марія Ємець

ЄС запровадив санкційні обмеження проти дев'ятьох росіян і чотирьох компаній, яких вважають причетними до кібератак проти Євросоюзу, окремих країн-членів і партнерів.

Про це йдеться у комюніке пресслужби Ради ЄС, пише "Європейська правда". 

13 липня Рада ЄС вирішила запровадити обмеження проти дев’яти росіян і чотирьох компаній, яких зараховують до російської "кібер-екосистеми", що залучається для організації атак проти ЄС, країн-членів та міжнародних партнерів. 

У списку опинились провайдер Media Land LLC та його власник Александр Волосовик. Media Land LLC вважають дотичною до низки кібератак у країнах ЄС та за його межами – у тому числі за допомогою вірусів-вимагачів та "фішингу" проти критичної інфраструктури – що призвели до значних фінансових збитків. Під санкції потрапила також споріднена компанія ML.Cloud.

Також це проросійська хакерська група Z-Pentest, яку вважають відповідальною за атаки проти критичної інфраструктури, зокрема у сфері енергетики та водопостачання – як проти данської компанії у сфері водопостачання у грудні 2024 року.

У списку опинились керівниця групи Юлія Панкратова і головний хакер Денис Дегтяренко. Обох називають також частиною хакерської групи CARR (Cyber Army of Russia Reborn), що після 2022 року систематично займалася DDoS-атаками проти країн, які підтримували Україну та вважається пов’язаною з колишнім ГРУ (після перейменування – Головне управління Генштабу ЗС РФ).  

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Під санкціями опинилась LLC 'Impuls' та власник компанії Євгеній Башев, якого називають представником відділу 29155 цього відомства, а також росіяни Максим Воронін, Максим Гордієнко і Віталій Ковальов. Перших двох вважають розробниками й поширювачами зловмисної програми LummaC2, останнього – дотичним до розробки вірусів 'Trickbot' і 'Conti'.

"Санкції запроваджуються у тісній координації зі Сполученим Королівством. Це перший раз, коли ЄС та Британія синхронно ухвалили санкції у межах своїх санкційних режимів за зловмисну кібердіяльність", – зазначають в оголошенні. 

Окремо запровадили санкції також проти причетних до дестабілізаційної діяльності. У список внесли Івана Касьяненка, заступника начальника Служби спеціальних операцій Головного управління ГШ ЗС РФ (екс-ГРУ) як головного відповідального за діяльність відділу 29155 довкола Афганістану – зокрема, як стверджують, за сприяння нападам на представників коаліції за фінансову винагороду.

Також його вважають координатором діяльності, пов’язаної з отруєнням Сергєя Скрипаля з донькою у Солсбері та іншої прихованої діяльності російських спецслужб у Європі; інтеграції "вагнерівців" в Африку, військово-технічної співпраці із залученням Ірану. Відділ 29155 вважають відповідальним за кібератаки проти країн ЄС і партнерів, зокрема й України.

Крім того, ЄС запровадив санкції проти причетних до катувань і знущань з українських військовополонених і цивільних заручників – у тому числі у сумнозвісному СІЗО Таганрога й Оленівці на окупованій Донеччині. 

Також оголосили санкції проти компаній, що допомагають РФ стежити за населенням.

За даними "ЄвроПравди", посли ЄС позачергово зберуться 14 липня, щоб затвердити 21-й пакет санкцій проти РФ.

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