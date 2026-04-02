У ЄС розповіли, хто стояв за нещодавньою кібератакою на Єврокомісію

Внутрішня команда з кібербезпеки Європейського Союзу заявила про те, що група кіберзлочинців під назвою ShinyHunters викрала особисті дані під час нещодавньої кібератаки на хмарну інфраструктуру Європейської комісії.

Про це йдеться у заяві від 2 квітня, пише "Європейська правда".

У детальному технічному повідомленні Команда реагування на комп'ютерні надзвичайні ситуації ЄС (CERT-EU) зазначила, що зловмисники викрали особисті дані, зокрема "імена, адреси електронної пошти та вміст листів", коли у березні стався злом хмарних сервісів виконавчого органу ЄС.

"Група ShinyHunters оприлюднила викрадені дані на своєму сайті з витоками в даркнеті. Опублікований набір даних мав розмір приблизно 91,7 ГБ у стисненому вигляді (340 ГБ у нестисненому)", – заявили в CERT-EU.

Як повідомляється, група ShinyHunters була відповідальна за масштабний злом нідерландського телекомунікаційного оператора в лютому і входить до складу ширшої групи, яка взяла на себе відповідальність за злом Jaguar Land Rover, що минулого року завдав збитків економіці Великої Британії на суму приблизно 2,2 млрд євро.

Нагадаємо, нещодавно Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти юридичних та фізичних осіб, які відповідальні за кібератаки, спрямовані проти держав-членів ЄС та партнерів Євросоюзу.

У лютому європейська комісарка з питань з питань цифрових і передових технологій Хенна Вірккунен заявила, що Європа повинна мати змогу здійснювати наступальні операції у кіберпросторі, адже одного стримування більше недостатньо.

Як повідомлялося, У Німеччині Ліва партія заявила про атаку російськомовних хакерів на ІТ-системи своєї штаб-квартири.