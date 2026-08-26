Проросійські хакери повідомили про кібератаки на Норвегію через її підтримку України

Проросійська хакерська група Server Killers взяла на себе відповідальність за нещодавні кібератаки проти Норвегії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні в Telegram-каналі угруповання, на яке звернув увагу телеканал TV2.

Хакери заявили, що розпочали кібератаки проти Норвегії через те, що країна підписала з Україною угоду про стратегічне партнерство, а також оголосила про продовження фінансової підтримки на 2027 рік.

Телеканал припускає, що під кібератаками зловмисники, ймовірно, мають на увазі витік інформації про бюджет, який стався у неділю.

Крім того, норвезьке Агентство з питань цифровізації вже третій день перебуває під масштабною кібератакою, яка призвела до збоїв в роботі десятків урядових сервісів.

Server Killers описують себе як проросійську хакерську групу, яка діє з 2023 року. Раніше, у серпні, ця група взяла на себе відповідальність за кілька подібних кібератак, зокрема на низку румунських та канадських вебсайтів.

У Telegram-каналі угруповання є низка посилань на набагато відомішу хакерську групу NoName057 (16). За даними компанії з кібербезпеки Zerofox, саме ці дві хакерські групи минулої зими стояли за скоординованими DDoS-атаками на сайти іспанських державних органів.

Як повідомлялося, в ЄС вперше визнали, що іноземні уряди намагалися зламати облікові записи високопосадовців Європейського Союзу в месенджерах.

Раніше британські ЗМІ повідомили, що минулого місяця пов'язані з іранським режимом хакери внаслідок кібератаки на чотири дні зупинили роботу електростанції у Великій Британії.