Пророссийские хакеры сообщили о кибератаках на Норвегию из-за её поддержки Украины

Пророссийская хакерская группа Server Killers взяла на себя ответственность за недавние кибератаки против Норвегии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении на Telegram-канале группировки, на которое обратил внимание телеканал TV2.

Хакеры заявили, что начали кибератаки против Норвегии из-за того, что страна подписала с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве, а также объявила о продлении финансовой поддержки на 2027 год.

Телеканал предполагает, что под кибератаками злоумышленники, вероятно, имеют в виду утечку информации о бюджете, которая произошла в воскресенье.

Кроме того, норвежское Агентство по вопросам цифровизации уже третий день находится под масштабной кибератакой, которая привела к сбоям в работе десятков правительственных сервисов.

Server Killers описывают себя как пророссийскую хакерскую группу, действующую с 2023 года. Ранее, в августе, эта группа взяла на себя ответственность за несколько подобных кибератак, в частности на ряд румынских и канадских веб-сайтов.

В Telegram-канале группировки есть ряд ссылок на гораздо более известную хакерскую группу NoName057 (16). По данным компании по кибербезопасности Zerofox, именно эти две хакерские группы прошлой зимой стояли за скоординированными DDoS-атаками на сайты испанских государственных органов.

Как сообщалось, в ЕС впервые признали, что иностранные правительства пытались взломать учетные записи высокопоставленных чиновников Европейского Союза в мессенджерах.

Ранее британские СМИ сообщили, что в прошлом месяце хакеры, связанные с иранским режимом, в результате кибератаки на четыре дня остановили работу электростанции в Великобритании.