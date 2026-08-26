У Норвегії третій день триває кібератака на урядове агентство 

Норвезьке агентство з питань цифровізації перебуває під кількаденною кібератакою, яку називають найбільшою за останні кілька місяців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

Кібератака на Норвезьке агентство з питань цифровізації розпочалася в ніч на 24 серпня. Через цю атаку користувачі мають проблеми з входом в десятки урядових сервісів, такі як ID-porten, MinID, Altinn та E-innsyn.

"Станом на ранок середи ситуація така: атака все ще триває, але рішення вже працюють і функціонують стабільно. Проте ми продовжуємо працювати над усуненням наслідків", – повідомив речник Агентства Аре Квістад.

Це третя і найпотужніша атака, якій піддалося Агентство з питань цифровізації за останні дев'ять тижнів.

У серпні польська влада повідомила про масштабний витік персональних даних внаслідок кібератаки на системи MyDr – компанії, що працює в секторі програмного забезпечення для управління медичними установами та системами електронної медичної документації.

Також в ЄС вперше визнали, що іноземні уряди намагалися зламати облікові записи високопосадовців Європейського Союзу в месенджерах.

У липні ЄС запровадив санкційні обмеження проти дев'ятьох росіян і чотирьох компаній, яких вважають причетними до кібератак проти Євросоюзу, окремих країн-членів і партнерів.