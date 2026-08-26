У Нідерландах попереджають про можливу нестачу газу за умов суворої зими

Нідерландська державна компанія з управління газовою інфраструктурою Gasunie попередила, що Нідерланди, ймовірно, не досягнуть своєї цілі із зимового зберігання газу через ринкові умови, які зробили його накопичення невигідним.

Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда".

Високі ціни та рекордна спека зробили зберігання газу дедалі складнішим, що потенційно робить Нідерланди непідготовленими до надзвичайно холодної зими.

"З огляду на останні події Нідерланди більше не зможуть досягти раніше встановленого цільового показника наповнення сховищ на цю зиму (115 ТВт·год) – що становить приблизно половину споживання газу в Нідерландах", – йдеться в заяві компанії.

Національний цільовий показник у 115 ТВт·год перевищує вимогу ЄС до Нідерландів, яка становить 74% від місткості сховищ. Видання NL Times повідомило, що обидва цільові показники тепер є недосяжними.

Національні цілі базуються на обсязі газу, необхідному для того, щоб впоратися з найсуворішою зимою за останні 30 років. У Gasunie зазначили, що недосягнення цієї мети не означає автоматично, що цієї зими буде недостатньо газу або що постачання перебувають під загрозою. Однак "без додаткових політичних заходів Нідерланди недостатньо підготовлені до сценарію, пов’язаного з однією з найсуворіших зим".

Літні ціни на газ вищі за очікувані зимові, через що енергетичним компаніям невигідно купувати газ зараз і зберігати його для продажу взимку.

У середу європейські ціни на газ коливалися на рівні близько 64 євро за мегават-годину (МВт·год), що більш ніж удвічі перевищує рівень на початку року. Останніми днями ціни різко зросли на тлі побоювань, що Ормузька протока може залишатися закритою аж до зими.

Проте у середу повідомлення про прогрес у переговорах на Близькому Сході пом’якшили побоювання щодо постачання. Ризики залишаються, оскільки блокада Ормузької протоки продовжує затримувати поставки скрапленого природного газу з Катару.

Станом на 23 серпня нідерландські газосховища були заповнені на 44,26%, тоді як національний цільовий показник становить приблизно 80% до 1 листопада. Це був найнижчий рівень заповнення серед країн ЄС, щодо яких вже є відкриті дані.

Писали, що запаси газу в Німеччині на рівні 60–70% на початок зими будуть достатніми для покриття середнього попиту в холодний період за умови наявності додаткових потужностей для імпорту.

Раніше повідомлялось, що внаслідок війни США проти Ірану та перекриття експорту енергоресурсів з Близького Сходу Європа може увійти в наступний опалювальний сезон з найнижчими рівнями запасів газу за останні 15 років.