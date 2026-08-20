У Німеччині вважають достатніми запаси газу на рівні 60–70% перед зимою

Запаси газу в Німеччині на рівні 60–70% на початок зими будуть достатніми для покриття середнього попиту в холодний період за умови наявності додаткових потужностей для імпорту.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в четвер заявило Міністерство економіки Німеччини, інформує Bloomberg.

У відомстві зазначили, що запаси в діапазоні 60–70% на початок зими у поєднанні з додатковими імпортними потужностями загалом мають бути достатніми для покриття середнього зимового попиту.

Водночас у міністерстві наголосили, що в разі загрози безпеці постачання уряд "може і буде реагувати".

Європа цього року стикається з труднощами у поповненні газових сховищ. Перебої з постачанням газу з Близького Сходу зробили закупівлю та накопичення запасів менш привабливими для енергетичних компаній і трейдерів.

Станом на зараз сховища в країнах ЄС заповнені трохи більш ніж на 61%. Це найнижчий показник для цього періоду року з початку ведення відповідної статистики у 2009 році.

У Німеччині, яка має найбільші газові сховища в регіоні, рівень заповненості становить близько 50%.

Раніше цього тижня німецькі оператори газових мереж попередили, що досягнення урядової мети щодо заповнення сховищ приблизно на 70% до початку зими є практично недосяжним.

ЄС запровадив обов'язкові цілі щодо заповнення газових сховищ. Наразі вони передбачають, що перед зимою рівень запасів має становити щонайменше 75%, хоча для окремих країн встановлені певні відмінності.

У німецькому уряді заявили, що не очікують дефіциту газу протягом холодного сезону, однак постійно і ретельно стежать за ситуацією.

Окремо віцеканцлер та міністр фінансів Ларс Клінгбайль закликав до більш швидкого впровадження відновлюваних джерел енергії.

Раніше повідомлялось, що внаслідок війни США проти Ірану та перекриття експорту енергоресурсів з Близького Сходу Європа може увійти в наступний опалювальний сезон з найнижчими рівнями запасів газу за останні 15 років.

Нагадаємо, цього року набуло чинності рішення ЄС про поетапну відмову від російського газу. Останній виняток припинить діяти у жовтні 2027 року.