В Нидерландах предупреждают о возможной нехватке газа в случае суровой зимы

Нидерландская государственная компания по управлению газовой инфраструктурой Gasunie предупредила, что Нидерланды, вероятно, не достигнут своей цели по зимнему хранению газа из-за рыночных условий, которые сделали его накопление невыгодным.

Об этом сообщает Euronews, пишет "Европейская правда".

Высокие цены и рекордная жара делают хранение газа все более сложным, что потенциально ставит Нидерланды в положение, когда они будут не готовы к чрезвычайно холодной зиме.

"Учитывая последние события, Нидерланды больше не смогут достичь ранее установленного целевого показателя наполнения хранилищ на эту зиму (115 ТВт·ч) – что составляет примерно половину потребления газа в Нидерландах", – говорится в заявлении компании.

Национальный целевой показатель в 115 ТВт·ч превышает требование ЕС к Нидерландам, которое составляет 74% от вместимости хранилищ. Издание NL Times сообщило, что оба целевых показателя теперь недостижимы.

Национальные цели основаны на объеме газа, необходимом для того, чтобы справиться с самой суровой зимой за последние 30 лет. В Gasunie отметили, что недостижение этой цели не означает автоматически, что этой зимой будет недостаточно газа или что поставки находятся под угрозой. Однако "без дополнительных политических мер Нидерланды недостаточно подготовлены к сценарию, связанному с одной из самых суровых зим".

Летние цены на газ выше ожидаемых зимних, из-за чего энергетическим компаниям невыгодно покупать газ сейчас и хранить его для продажи зимой.

В среду европейские цены на газ колебались на уровне около 64 евро за мегаватт-час (МВт·ч), что более чем вдвое превышает уровень в начале года. В последние дни цены резко выросли на фоне опасений, что Ормузский пролив может оставаться закрытым вплоть до зимы.

Однако в среду сообщения о прогрессе в переговорах на Ближнем Востоке смягчили опасения относительно поставок. Риски остаются, поскольку блокада Ормузского пролива продолжает задерживать поставки сжиженного природного газа из Катара.

По состоянию на 23 августа нидерландские газохранилища были заполнены на 44,26%, тогда как национальный целевой показатель составляет примерно 80% к 1 ноября. Это был самый низкий уровень заполнения среди стран ЕС, по которым уже имеются открытые данные.

Сообщалось, что запасы газа в Германии на уровне 60–70% к началу зимы будут достаточными для покрытия среднего спроса в холодный период при условии наличия дополнительных мощностей для импорта.

Ранее сообщалось, что в результате войны США против Ирана и перекрытия экспорта энергоресурсов с Ближнего Востока Европа может войти в следующий отопительный сезон с самыми низкими уровнями запасов газа за последние 15 лет.