Блументаль: спецпредставникам Трампа потрібно серйозніше сприймати Путіна

Сенатор-демократ Річард Блументаль, співавтор законопроєкту про санкції проти Росії, вважає, що спецпредставникам президента США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру потрібно "серйозніше сприймати" очільника Кремля Владіміра Путіна.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

Блументаль вважає, що наразі посередники Трампа "щодо України виявилися доволі неефективними".

"Я вважаю, що їм потрібно серйозніше сприймати Путіна і демонструвати незмінну та послідовну підтримку України", – сказав він.

За його словами, Віткофф та Кушнер "надто часто створювали враження, ніби Сполучені Штати готові піти на поступки, які були б невигідними для України".

"А демонструвати слабкість – це останнє, що варто робити стосовно агресора. Тому що, як ми вже бачили, він просто чинитиме ще сильніший тиск", – додав американський сенатор.

24 серпня стало відомо, що довгоочікуваний візит до України спецпредставників президента США Віткоффа та Кушнера трохи відклали у часі.

Водночас 25 серпня стало відомо, що Москву відвідав американський директор ЦРУ Джон Реткліфф. Американський президент Дональд Трамп вважає, що з візиту Реткліффа до Москви "можливо, щось вийде".