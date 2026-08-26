Блументаль: спецпредставителям Трампа следует более серьезно относиться к Путину

Сенатор-демократ Ричард Блументаль, соавтор законопроекта о санкциях против России, считает, что специальным представителям президента США Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру следует "более серьезно относиться" к главе Кремля Владимиру Путину.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

Блументаль считает, что на данный момент посредники Трампа "в отношении Украины оказались довольно неэффективными".

"Я считаю, что им нужно более серьезно относиться к Путину и демонстрировать неизменную и последовательную поддержку Украины", – сказал он.

По его словам, Виткофф и Кушнер "слишком часто создавали впечатление, будто Соединенные Штаты готовы пойти на уступки, которые были бы невыгодны для Украины".

"А демонстрировать слабость – это последнее, что стоит делать по отношению к агрессору. Потому что, как мы уже видели, он просто будет оказывать еще более сильное давление", – добавил американский сенатор.

24 августа стало известно, что долгожданный визит в Украину спецпредставителей президента США Виткоффа и Кушнера немного отложили.

В то же время 25 августа стало известно, что Москву посетил американский директор ЦРУ Джон Ретклифф. Американский президент Дональд Трамп считает, что из визита Ретклиффа в Москву "возможно, что-то получится".