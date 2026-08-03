ЗМІ: у Британії стурбовані долею "коаліції рішучих" після виборів у Франції

У Британії є побоювання щодо "повільної смерті" "коаліції рішучих", які значною мірою пов’язані з майбутнім відходом Емманюеля Макрона з посади.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі The Telegraph.

Французький президент не має іншого вибору, як покинути Єлисейський палац після президентських виборів наступного року, коли закінчиться його другий термін.

Однак за відсутності очевидного кандидата, який би продовжував його політику, фаворитом букмекерів на його заміну є Марін Ле Пен, лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання".

Раніше вона обіцяла вивести Францію з військового командування НАТО, скасувати санкції проти Росії та закликати Україну погодитися на мирну угоду на умовах Москви.

Радикальний лівий політик Жан-Люк Меланшон, якого вважають одним із її головних суперників на виборах, що відбудуться через дев’ять місяців, пішов ще далі, пообіцявши вийти із НАТО.

За даними джерела The Telegraph, британські посадовці вже вивчають, що потенційна перемога Ле Пен чи Меланшона може означати для англо-французьких відносин, зокрема для майбутнього "коаліції рішучих" та обміну секретною розвідінформацією.

Один із західних посадовців попередив про "велику проблему" для НАТО, якщо хтось із прихильників жорсткої лінії отримає владу.

Це викликало подальші дискусії в дипломатичних колах щодо того, хто міг би заповнити прогалину, залишену Макроном, і зайняти провідне місце поряд із Великою Британією.

Очевидним кандидатом є Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, який керує проєктом перетворення збройних сил своєї країни на найбільші збройні сили Європи.

Однак він загруз у внутрішніх кризах і стикається з дедалі більшою кількістю запитань щодо того, як довго він ще зможе утриматися на посаді лідера.

На відміну від Великої Британії, Франції та ще десятка інших країн, Німеччина відмовилася надати війська для майбутньої місії з забезпечення припинення вогню в Україні проти подальших російських атак.

Тому наразі стоїть питання, чи зможе прем'єр Британії Енді Бернем перебрати на себе керівництво коаліцією.

Нагадаємо, в середині липня польський прем’єр-міністр Дональд Туск оголосив, що Польща восени прийматиме спільні навчання французьких та британських військ, які мають на меті підготувати їх до надання гарантій безпеки Україні після війни.

Як повідомлялося, 13 липня у Парижі до зустрічі "коаліції рішучих" доєдналися 40 учасників, зокрема була присутня й Молдова. Президент Володимир Зеленський заявив, що учасники засідання "коаліції рішучих" погодилися провести наступну зустріч в Україні.