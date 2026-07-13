Зеленський: наступну зустріч "коаліції рішучих" проведуть в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що учасники засідання "коаліції рішучих" погодилися провести наступу зустріч в Україні.

Про це він сказав під час спільної із лідерами Франції, Німеччини та Британії пресконференції у понеділок, 13 липня, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що 13 липня до зустрічі доєдналися 40 учасників, зокрема була присутня й Молдова. Під час неї лідери, серед іншого, обговорили підготовку української енергетики до зими.

"Важливо, що наступну зустріч "коаліції рішучих" ми домовились провести в Україні", – сказав український президент.

Цього ж дня десять держав Європи, включаючи Україну за результатами установчого засіданні у Парижі заявили про створення Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи.

А президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна надасть Україні ліцензії на виробництво своїх ракет.

Також він заявив, що Україна планує придбати французькі винищувачі Rafale, а також розповів, коли перші з них мають з'явитися в українському небі.