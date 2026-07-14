Туск анонсував навчання військ "коаліції рішучих" в Польщі

Польський прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що Польща восени прийматиме спільні навчання французьких та британських військ, які мають на меті підготувати їх до надання гарантій безпеки Україні після війни.

Як пише "Європейська правда", про це Туск сказав на пресконференції після зустрічі "коаліції рішучих" в Парижі, цитує Onet.

"Коаліція рішучих" на засіданні у Парижі 13 липня ухвалила рішення про те, що Польща у вересні прийматиме спільні військові навчання за участю французьких та британських військ

"З нашої точки зору, вирішальним є наше спільне рішення про те, що перші навчання за участю французьких та британських військ відбудуться в Польщі цієї осені, і це будуть навчання, які підготують усю коаліцію, зібрану в Парижі, до забезпечення реальних гарантій безпеки для України, а також для регіону, – сказав польський прем’єр-міністр.

Туск уточнив, що навчання матимуть міжнародний характер, а Польща зі свого боку підготує логістичну підтримку для військ союзників.

Він також заявив, що країна фінансово та логістично готується до можливої постійної присутності європейських союзних військ на польській території.

"Останні, сповнені погроз виступи президента Путіна та нещодавній напад на Київ чітко показують, що ескалація з боку Росії все ще можлива. Тому ми з великим задоволенням вітали це остаточне рішення про те, що Польща прийматиме британські та французькі війська", – підкреслив прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, 13 липня у Парижі до зустрічі "коаліції рішучих" доєдналися 40 учасників, зокрема була присутня й Молдова. Президент Володимир Зеленський заявив, що учасники засідання "коаліції рішучих" погодилися провести наступу зустріч в Україні.

Того ж дня десять держав Європи, включаючи Україну, за результатами установчого засідання у Парижі заявили про створення Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи.