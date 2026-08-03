СМИ: в Великобритании обеспокоены судьбой "коалиции решительных" после выборов во Франции

В Великобритании существуют опасения относительно "медленной смерти" "коалиции решительных", которые в значительной степени связаны с предстоящим уходом Эммануэля Макрона с поста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале The Telegraph.

У французского президента нет иного выбора, как покинуть Елисейский дворец после президентских выборов в следующем году, когда истечет его второй срок.

Однако в отсутствие очевидного кандидата, который бы продолжил его политику, фаворитом букмекеров на его замену является Марин Ле Пен, лидер ультраправой партии "Национальное объединение".

Ранее она обещала вывести Францию из военного командования НАТО, отменить санкции против России и призвать Украину согласиться на мирное соглашение на условиях Москвы.

Радикальный левый политик Жан-Люк Меланшон, которого считают одним из её главных соперников на выборах, которые состоятся через девять месяцев, пошёл ещё дальше, пообещав выйти из западного военного альянса.

По данным источника The Telegraph, британские чиновники уже анализируют, что потенциальная победа Ле Пен или Меланшона может означать для англо-французских отношений, в частности для будущего "коалиции решительных" и обмена секретной разведывательной информацией.

Один из западных чиновников предупредил о "большой проблеме" для НАТО, если кто-то из сторонников жесткой линии придет к власти.

Это вызвало дальнейшие дискуссии в дипломатических кругах о том, кто мог бы заполнить пробел, оставленный Макроном, и занять лидирующую позицию наряду с Великобританией.

Очевидным кандидатом является Фридрих Мерц, канцлер Германии, который руководит проектом преобразования вооруженных сил своей страны в крупнейшие вооруженные силы Европы.

Однако он погряз во внутренних кризисах и сталкивается со все большим количеством вопросов о том, как долго он еще сможет удержаться на посту лидера.

В отличие от Великобритании, Франции и еще десятка других стран, Германия отказалась предоставить войска для будущей миссии по обеспечению прекращения огня в Украине против дальнейших российских атак.

Поэтому сейчас стоит вопрос, сможет ли премьер Великобритании Энди Бернем взять на себя руководство коалицией.

Напомним, в середине июля польский премьер-министр Дональд Туск объявил, что Польша осенью примет совместные учения французских и британских войск, цель которых – подготовить их к предоставлению гарантий безопасности Украине после войны.

Как сообщалось, 13 июля в Париже к встрече "коалиции решительных" присоединились 40 участников, в том числе была представлена и Молдова. Президент Владимир Зеленский заявил, что участники заседания "коалиции решительных" согласились провести следующую встречу в Украине.