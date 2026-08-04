Литва рассматривает возможность взыскания с РФ ущерба, нанесенного посольству в Киеве

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявляет, что видит, по крайней мере, теоретические возможности получить компенсацию за ущерб, нанесенный посольству Литвы в Киеве в результате российских ударов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", передает портал Delfi.

По его словам, размер нанесенного ущерба еще предстоит оценить экспертам.

"Все это необходимо будет оценить. Хотел бы обратить внимание на то, что Литва очень активно добивается создания международных правовых механизмов, которые позволили бы оценивать, фиксировать и взыскивать компенсацию за ущерб, нанесенный на территории Украины. Уже создан Реестр ущерба, а теперь учреждена и комиссия по рассмотрению заявлений, к которой Литовская Республика присоединилась одной из первых. Такие теоретические возможности существуют. Возможность требовать компенсацию за поврежденное имущество есть", – заявил Будрис журналистам в Сейме в понедельник.

"Как именно это будет происходить в случае с дипломатическим имуществом, мне еще нужно тщательно изучить с правовой точки зрения. Сам принцип вполне понятен: независимо от того, разбилось ли окно, снесло ли крышу или было повреждено другое имущество, ничто не должно остаться незарегистрированным. За весь этот ущерб необходимо будет взыскать компенсацию", – сказал он.

Напомним, в результате российских ударов по Киеву в ночь на 1 августа было повреждено посольство Литвы.

Представителю посольства России в Вильнюсе, которого вызвали в Министерство иностранных дел, был выражен решительный протест в связи с массированной атакой РФ на Киев в ночь на 1 августа, в результате которой были повреждены различные гражданские объекты, в частности посольство Литвы.