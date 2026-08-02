В МЗС Литви розповіли про виклик представника посольства Росії через удари по Києву

Міністерство закордонних справ Литви у суботу, 1 серпня, викликало представника російського посольства після масованої атаки РФ на Київ.

Про це повідомили у пресслужбі зовнішньополітичного відомства Литви, пише "Європейська правда".

Представнику посольства Росії у Вільнюсі, якого викликали до Міністерства закордонних справ, було висловлено рішучий протест у зв’язку з масованою атакою РФ на Київ в ніч проти 1 серпня, в результаті якої було пошкоджено різні цивільні об'єкти, зокрема посольство Литви.

У ноті протесту рішуче засуджуються російські удари, а також пошкодження будівлі литовського посольства в Києві та загроза безпеці персоналу дипломатичної місії. Зазначається, що такі дії грубо порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини 1961 року.

У ноті протесту також наголошується, що після проведення ретельної оцінки Литва вимагатиме від Росії компенсації завданих збитків під час цього обстрілу та залишає за собою право вжити інших заходів у відповідь проти Російської Федерації.

Литва ще раз зажадала, щоб Росія негайно припинила ескалацію війни, яку вона сама розпочала, зупинила агресію проти України, вивела окупаційні війська з усієї міжнародно визнаної території України та відшкодувала їй завдані збитки.

Нагадаємо, внаслідок російських ударів по Києву в ніч на 1 серпня було пошкоджено посольство Литви.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у ніч проти 1 серпня через дефіцит ракет до комплексів Patriot українським повітряним силам вдалося збити лише 1 з 27 російських балістичних ракет, та закликав партнерів надати засоби для протидії балістиці.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Росія 1 серпня влаштувала справжнє пекло у Києві та наголосив на потребі термінового зміцнення української ППО.