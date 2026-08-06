У всіх великих містах Італії оголосили найвищий рівень небезпеки через спеку

Італія оголосила у всіх 27 найбільших містах країни – від Трієста на півночі до Палермо на півдні – найвищий рівень попередження про спеку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Червоний рівень небезпеки означає підвищену ймовірність виникнення надзвичайної ситуації у зв’язку з загрозою для здоров’я всього населення, що створюється тривалим впливом екстремальних температур.

За даними Міністерства охорони здоров’я, у середу червоний рівень небезпеки діяв у 25 містах, а в четвер до них додали ще два.

Вперше цього року всі 27 міст, за якими стежить система моніторингу спеки Міністерства охорони здоров’я, переведені в режим максимальної готовності.

До міст, для яких оголошено червоний рівень небезпеки, належать: Турин, Больцано, Мілан, Генуя, Венеція, Верона, Трієст, Болонья, Флоренція, Перуджа, Рим, Неаполь, Анкона, Пескара, Барі, Кампобассо, Реджо-Калабрія, Палермо та Кальярі, а також Катанія, Мессіна, Брешія, Вітербо, Латіна, Рієті, Фрозіноне та Чівітавекк’я.

Оскільки в останні дні температура в деяких регіонах Італії наблизилася до 40°C, влада закликала людей уникати перебування під прямими сонячними променями з 11:00 до 18:00, по можливості залишатися в приміщенні та випивати щонайменше 1,5 літра води на день.

Серед інших рекомендацій – утримання від газованих напоїв, кави, алкоголю та важкої їжі, носіння легкого одягу та категорична заборона залишати дітей або тварин у автомобілях.

Нинішня спека стала причиною чотирьох смертей в Італії за останні дні, серед яких – 19-річний збирач помідорів та 40-річний тесляр, які обидва працювали в промислових районах регіону Ломбардія. Вважається, що охоронець у Болоньї помер від захворювання, пов’язаного зі спекою, перебуваючи у своєму автомобілі.

Цьогорічні хвилі спеки також посилили посуху в долині річки По. Понад 100 міст у П’ємонті та Ломбардії стикаються з проблемами водопостачання, а деякі з них використовують автоцистерни для поповнення запасів питної води.

Великі туристичні міста, такі як Рим, намагаються пом’якшити наслідки спеки, надаючи безкоштовний доступ до кінотеатрів та культурних закладів з кондиціонерами у найспекотніші години дня, а також подовжуючи години роботи пам’яток, зокрема Колізею та Пантеону, щоб уможливити вечірні відвідування.

Тим часом у Словаччині та Австрії у середу були побиті абсолютні температурні рекорди спеки.

Крім того, на половині території Польщі у середу оголошували найвищий рівень попередження через спеку.