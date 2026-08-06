Во всех крупных городах Италии объявлен наивысший уровень опасности из-за жары

Италия объявила во всех 27 крупнейших городах страны – от Триеста на севере до Палермо на юге – наивысший уровень предупреждения о жаре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Красный уровень опасности означает повышенную вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в связи с угрозой для здоровья всего населения, создаваемой длительным воздействием экстремальных температур.

По данным Министерства здравоохранения, в среду красный уровень опасности действовал в 25 городах, а в четверг к ним добавились остальные два.

Впервые в этом году все 27 городов, за которыми следит система мониторинга жары Министерства здравоохранения, переведены в режим максимальной готовности.

К городам, для которых объявлен красный уровень опасности, относятся: Турин, Больцано, Милан, Генуя, Венеция, Верона, Триест, Болонья, Флоренция, Перуджа, Рим, Неаполь, Анкона, Пескара, Бари, Кампобассо, Реджо-Калабрия, Палермо и Кальяри, а также Катания, Мессина, Брешия, Витербо, Латина, Риети, Фрозиноне и Чивитавеккья.

Поскольку в последние дни температура в некоторых регионах Италии приблизилась к 40°C, власти призвали людей избегать пребывания под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 18:00, по возможности оставаться в помещении и выпивать не менее 1,5 литра воды в день.

Среди прочих рекомендаций – отказ от газированных напитков, кофе, алкоголя и тяжелой пищи, ношение легкой одежды и категорический запрет оставлять детей или животных в автомобилях.

Нынешняя жара стала причиной четырех смертей в Италии за последние дни, среди которых – 19-летний сборщик помидоров и 40-летний плотник, оба они работали в промышленных районах региона Ломбардия. Считается, что охранник в Болонье скончался от заболевания, связанного с жарой, находясь в своем автомобиле.

Нынешние волны жары также усугубили засуху в долине реки По. Более 100 городов в Пьемонте и Ломбардии сталкиваются с проблемами водоснабжения, а некоторые из них используют автоцистерны для пополнения запасов питьевой воды.

Крупные туристические города, такие как Рим, пытаются смягчить последствия жары, предоставляя бесплатный доступ в кинотеатры и культурные учреждения с кондиционерами в самые жаркие часы дня, а также продлевая часы работы достопримечательностей, в частности Колизея и Пантеона, чтобы сделать возможным их посещение в вечернее время.

Между тем в Словакии и Австрии в среду были побиты абсолютные температурные рекорды жары.

Кроме того, на половине территории Польши в среду объявили высший уровень предупреждения из-за жары.