Половину Польщі охопила екстремальна спека

На половині території Польщі на середу оголошено найвищий рівень попередження через спеку, максимальні температури можуть сягати 38°C.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У середу 5 серпня значна частина території Польщі, як і Україна, потерпатиме від хвилі спеки.

Найвищий рівень попередження оголошено для центрально-південної частини країни, де максимальні температури вдень становитимуть 33-38°C.

Вночі стовпчик термометра може не опускатися нижче 20°C.

Нагадаємо, під час червневої хвилі спеки у Польщі зафіксували найвищу температуру за весь час спостережень – 40,5 °C.

Молдова, Румунія та Угорщина цими днями опинилися на межі дефіциту електроенергії через обміління Дністра та Дунаю.