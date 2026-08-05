Половину Польщі охопила екстремальна спека
Новини — Середа, 5 серпня 2026, 08:53 —
На половині території Польщі на середу оголошено найвищий рівень попередження через спеку, максимальні температури можуть сягати 38°C.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
У середу 5 серпня значна частина території Польщі, як і Україна, потерпатиме від хвилі спеки.
Найвищий рівень попередження оголошено для центрально-південної частини країни, де максимальні температури вдень становитимуть 33-38°C.
Вночі стовпчик термометра може не опускатися нижче 20°C.
Нагадаємо, під час червневої хвилі спеки у Польщі зафіксували найвищу температуру за весь час спостережень – 40,5 °C.
Молдова, Румунія та Угорщина цими днями опинилися на межі дефіциту електроенергії через обміління Дністра та Дунаю.
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