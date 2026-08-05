Словаччина і Австрія оновили абсолютні температурні рекорди спеки

У Словаччині та Австрії у середу були побиті абсолютні температурні рекорди спеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

У Словаччині в селі Каменіца-над-Гроном попередньо було зафіксовано рекорд найвищої температури за всю історію спостережень – 41,4 °C. Попередній рекорд – 41,3 °C – протримався лише місяць.

Аналогічно, Австрія також встановила рекорд за всю історію спостережень другий день поспіль: на сході країни було зафіксовано 41,2 °C

Тим часом словенська атомна електростанція "Кршко" зменшить потужність до 80 % через низький рівень води та високі температури в річці Сава і, за необхідності, продовжить скорочувати потужність.

Проблеми з нестачею води стосуються також інших країн регіону. Через низький рівень води в Дунаї, до якого впадає Сава, було обмежено роботу атомних електростанцій в Угорщині та Румунії.

Нагадаємо, у Румунії на Дунаї в районі Чернаводської АЕС затоплять чотири баржі у спробі підвищити рівень води в річці, від чого залежить подальша безпечна робота станції.

На Чернаводській АЕС вже зупинено один енергоблок, що зменшило потужності генерації електроенергії у Румунії на 10%. Зараз під загрозою зупинки другий енергоблок.

Під загрозою зупинки також єдина АЕС Угорщини. Втім, у вівторок прем’єр Петер Мадяр повідомив про зростання рівня води на 1,5 см.

Через обміління Дністра та проблеми у сусідів із загрозою дефіциту електроенергії зіткнулася також Молдова. У вівторок профільний міністр закликав домогосподарства до економії у пікові години, щоб уникнути екстрених відключень.

Детальніше читайте у статті: Дунай на межі: як спека та обміління ключової ріки створили проблеми для Європи.