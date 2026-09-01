У ЄС нагадали, що кредит 90 млрд євро закриє лише дві третини потреб України у 2026-27

Позика Європейського Союзу Україні на загальну суму в 90 млрд євро у 2026-27 роках передбачала закрити дві третини потреб України, і наразі ЄС сконцентрований на виплатах в рамках цієї позики.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі, заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, відповідаючи на запитання про перспективи закриття дефіциту оборонного бюджету України.

ЄС продовжує виплати в рамках дворічної позики на суму 90 млрд євро, що має закрити дві третини бюджетних та військових потреб України, нагадали в Єврокомісії.

"Коли ми запропонували позику для України у розмірі 90 мільярдів євро, ідея полягала… у тому, щоб вона покрила бюджетні та оборонні потреби на 2026-2027 роки – дві третини цих потреб. Саме таким був розрахунок: вона мала покрити дві третини потреб України у цих сферах упродовж двох років", – нагадала Піньо.

Вона констатувала, що "залишається одна третина, яку ЄС покрити не може і щодо якої ми закликали наших партнерів підключитися й долучитися".

Головна речниця ЄС також нагадала, що "ці виплати пов’язані з реформами, які впроваджуються в Україні", що є "критично важливим аспектом"

"Ми дуже добре просуваємося з виплатами на підставі запитів України, які зараз оцінюються, але вони, знову ж таки, пов’язані з реформами, що поступово впроваджуються. Такий план виплат уже сам по собі є надзвичайно амбітним", – заявила вона.

"Ми дуже добре знаємо, що Україна має дуже, дуже значні потреби, щоб бути спроможною стримувати подальшу агресію. Ми зараз зосереджені, як я вже сказала, на тому, що вже є дуже амбітним планом виплат. І наразі саме на цьому зосереджена наша увага", – підкреслила Паула Піньо.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше у ЄС заявили, що Україна не надсилала Європейській комісії формального запиту щодо дострокових виплат у 2026 році частини кредиту 90 млрд євро, яка передбачена на 2027 рік, з метою закриття 27 млрд євро дефіциту оборонного бюджету України у поточному році.

24 серпня Єврокомісія схвалила оборонні закупівлі для України на 6,1 млрд євро в рамках позики ЄС на 90 млрд.

"ЄвроПравда" повідомляла, що до кінця 2026 року Євросоюз має виплатити Україні близько 20 млрд євро, причому нові транші можуть надійти вже найближчими тижнями.

Своєю чергою Рада ЄС 30 липня затвердила оновлений план реформ у рамках механізму Ukraine Facility, який дозволить Україні отримати 8,3 млрд євро у 2026 році на закриття потреб бюджету.