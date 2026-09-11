В ЕС настаивают, что до сих пор не знают потребностей Украины в дополнительном финансировании

Европейская комиссия продолжает изучать финансовую ситуацию в Украине, чтобы оценить насущные потребности государственного бюджета в дополнительных средствах в 2026 году, и только после этого начнет обсуждение источников возможного дополнительного финансирования.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, официально сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари.

В Еврокомиссии ещё не подсчитали реальный "дефицит" в украинском бюджете на 2026 год.

"Мы должны определить потребности, прежде чем сможем потенциально обсудить пути их решения. Вот на каком этапе находится ситуация на данный момент", – заявил Уйвари, отвечая на вопрос о возможности использования замороженных российских активов в интересах Украины.

Он напомнил, что 7 сентября еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис провел видеовстречу с премьер-министром Украины Сергеем Корецким, а во вторник – с исполнительным директором МВФ Кристалиной Георгиевой – специально для того, чтобы понять бюджетные потребности Украины.

"Из этих встреч следует, что требуется дополнительная работа, в том числе и на техническом уровне, чтобы лучше понять, как развивается фискальная ситуация в Украине и существует ли потенциальный разрыв в финансировании", – рассказал пресс-секретарь Еврокомиссии.

"Мы должны сначала выполнить эту работу", – добавил он.

Балаж Уйвари подчеркнул, что Еврокомиссия рассматривает в качестве приоритета, прежде всего, выплату 45 миллиардов евро, которые были выделены на 2026 год в рамках займа в 90 миллиардов для Украины.

Напомним, Корецкий и Домбровскис 7 сентября обсудили три вопроса, касающихся финансовой помощи ЕС Украине.

Ранее в ЕС напомнили, что помощь в размере 90 млрд евро покроет лишь две трети потребностей Украины в 2026–2027 годах.

Как сообщала "Европейская правда", в контексте необходимости быстро закрыть "дыру" в украинском военном бюджете в Европе появилась новая идея о том, как все же использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, развеяв опасения Бельгии, которая видит в этом шаге юридические риски для себя.

Подробнее о возобновлении дискуссии об использовании российских активов – в статье Российские деньги ставят на размораживание. Получит ли Украина активы РФ и что предлагает Брюссель.