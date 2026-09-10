У ЄС з’явилась ідея, як використати заморожені активи РФ, знявши побоювання Бельгії

У Європі з’явилась нова ідея з приводу того, як все ж використати заморожені російські активи для підтримки України, знявши побоювання Бельгії, яка бачить у цьому кроці юридичні ризики для себе.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Один із альтернативних підходів щодо використання заморожених активів РФ для підтримки України, що обговорюється у європейському експертному середовищі – змінити не лише спосіб використання російських грошей, а й місце та інституцію, відповідальну за їхнє зберігання.

Зокрема, йдеться про можливість перенести російські активи з депозитарію Euroclear у Бельгії і доручити їх новому зберігачу під контролем ЄС.

Ця ідея має також підтримку України – в МЗС кажуть, що передали в Брюссель бачення, як її можливо втілити.

"Конкретну пропозицію Міністерство фінансів України вже передало європейській стороні. Йдеться про те, щоби створити механізм європейського рівня, якому можна буде передати в розпорядження ці кошти. Рішення про їх фактичне використання на потреби оборони, стійкості та відновлення України буде ухвалюватися вже колективно, з розподіленою відповідальністю всіх урядів Європейського Союзу", – пояснив цю схему на прохання "ЄП" Георгій Тихий.

Якщо новим зберігачем замість Euroclear стане структура чи банківська установа ЄС, то на загальноєвропейський рівень разом з російськими грошима може перейти і юридична відповідальність. Тоді не Бельгія, а ЄС матиме реагувати на судові позови або вимоги про повернення коштів, відтак загалом це знімає ті побоювання, якими бельгійський уряд аргументував свої заперечення проти репараційної позики.

Проте поки що у ЄС сприймають цю ідею як теоретичну можливість, а не готовий план.

Юридичний та фінансовий механізм переміщення, який знімав би ризики з бельгійського уряду, поки що не опрацьований; відповідно, не існує також проєкту законодавчої пропозиції від Єврокомісії.

Щоб оцінити реалістичність і прийнятність ідеї, ЄК має запропонувати правову підставу для передачі активів, обрати фінансову структуру для управління ними (або й запропонувати створення нової), продумати модель, правила й норми управління цим інструментом, а також пояснити розподіл покриття потенційних збитків та відповідальності у разі потенційних судових рішень на користь Росії.

Детально про повернення до дискусії про використання росактивів – у статті "Російські гроші ставлять на розморозку".

Тим часом у ПАРЄ пропонують шлях, як віддати Україні заморожені кошти Росії на основі рішень ЄСПЛ.